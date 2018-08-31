Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 31 августа Ожидается теплая погода. Преимущественно без осадков, лишь местами по западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +21.. +26°С. В Минске: без осадков. Температура воздуха: утром +13..+16°С, днем +22..+25°С, вечером +17..+20°С.

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▪ Опубликовано 31.08.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32706 | Новости в RSS.

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