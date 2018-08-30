Прогноз на 31 августа - 2 сентября

31 августа погоду на территории Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь днем по западу страны скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу страны кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздухав ночные и утренние часы понизится до +8..+14°С, местами она не будет превышать +5..+7°С, во второй половине дня повысится до +20..+26°С. Атмосферное давление существенно не изменится. 1-2 сентября скажется влияние теплой неустойчивой воздушной массы, поступающей с территории Украины. Ожидается облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +21..+28°С.