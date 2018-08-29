Погоду будет определять прохладная и влажная воздушная масса

29 августа погоду Беларуси будет определять прохладная и влажная воздушная масса, по востоку республики скажется влияние малоподвижного фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на значительной части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+13°С, по востоку +14..+16°С, во второй половине дня повысится до +17..+23°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

30 августа погоду, в основном, обусловит поле повышенного давления, только по северо-востоку страны сохранится влияние влажной неустойчивой воздушной массы. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку республики кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +17..+24°С, по юго-западу до +26°С.

31 августа Беларусь, в основном, будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, лишь днем в западных регионах республики скажется влияние атмосферного фронта. Ночью преимущественно без осадков, днем по западной половине страны кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, по юго-западу до +16°С; максимальная днем +19..+25°С, в южных районах до +27°С.