Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 29 августа. Облачно с прояснениями. На значительной части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Утром местами сохранится туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +17.. +23°С. В Минске: Возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 35-45%), гроза. Температура воздуха: утром +13..+15°С, днем +19..+21°С, вечером +15..+17°С.

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▪ Опубликовано 29.08.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32698 | Новости в RSS.

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