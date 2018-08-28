Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 28 августа Облачно с прояснениями. По востоку кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. На остальной территории страны преимущественно без осадков. Утром местами по республике сохранится туман. Ветер северо-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +18.. +23°C, по крайнему юго-востоку Гомельской и Могилевской областей +24.. +26°C. В Минске:без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +14..+16°C, днем +19.. +21°C, вечером +16..+18°C.

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▪ Опубликовано 28.08.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32693 | Новости в RSS.

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