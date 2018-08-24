Метеоновости
Сегодня 24 августа (пятница) в период с 20 часов до 3 часов 25 августа (суббота) по западу республики ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни. Грозовая обстановка сохранится до конца ночи и в течение дня 25 августа (суббота).
Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»
▪ Опубликовано 24.08.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32686
▪ Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».
Новости на старой версии сайта: Предупреждение о неблагоприятном явлении.