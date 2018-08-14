Сегодня 14 августа (вторник) в период с 15 до 21 часа по северо-западу Беларуси ожидаются грозы. В ближайшие сутки 15 августа (среда) на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, в дневные часы по юго-востоку страны местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске гроза ожидается в ночные часы 15 августа (среда).

Оранжевый уровень опасности.