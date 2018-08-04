Метеоновости
Сегодня, 4 августа (суббота), в период с 14 часов 30 минут до 23 часов по югу республики ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах сильные ливни, град.
В период с 15 до 18 часов по южной половине страны максимальная температура воздуха достигнет +30..+32°C, в Минске +30..+31°C.
Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»
▪ Опубликовано 04.08.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32610
▪ Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».
Новости на старой версии сайта: Предупреждение о неблагоприятном явлении.