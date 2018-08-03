Сегодня, 3 августа (пятница) в период с 15 до 19 часов на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +32. В период с 14.30 до 23 часов по северо-западной половине страны ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, в отдельных районах сильные ливни, град. По Минску: Сегодня, 3 августа (пятница) в период с 15 до 19 часов максимальная температура воздуха достигнет +30 +31. В период с 16.30 до 23 часов ожидается гроза, при грозе местами по городу шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.