Сегодня 28 июля (суббота) в период с 3 часов 30 минут до 9 часов по восточной половине страны ожидаются грозы, которые днем распространятся на большую часть республики. При грозах местами ожидаются сильные ливни, днем в отдельных районах град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В Минске сегодня 28 июля (суббота) в период с 5 до 9 часов по городу ожидается гроза. Грозовая обстановка сохранится в течение дня. При грозах местами по городу ожидаются сильные ливни, днем шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.