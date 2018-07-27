В дневные часы 28 июля (суббота) преимущественно по восточной половине республики, 29 июля (воскресенье) на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°C. В Минске в дневные часы 29 июля (воскресенье) максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°C.

Оранжевый уровень опасности.