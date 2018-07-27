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  В дневные часы 28 июля (суббота) преимущественно по восточной половине республики, 29 июля (воскресенье) на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°C. В Минске в дневные часы 29 июля (воскресенье) максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°C.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 26.07.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32565

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