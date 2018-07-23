 

Метеоновости

  Сегодня 23 июля (понедельник ) в период с 12 до 18 часов на большей части территории республики ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Грозовая обстановка сохранится до 22-23 часов. В Минске сегодня гроза ожидается в период с 12 до 18 часов . Грозовая обстановка сохранится до конца дня.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 23.07.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32544

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