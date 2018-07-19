В дневные часы 20 июля (пятница) на большей части территории республики ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске днем 20 июля (пятница) ожидается гроза.

Оранжевый уровень опасности.