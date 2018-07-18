Сегодня 18 июля (среда) в период с 15 до 23 часов на большей части территории Беларуси и в Минске ожидаются грозы, местами при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, сильные ливни. В дневные часы 19 июля (четверг) на большей части территории ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске в дневные часы 19 июля (четверг) ожидается гроза, местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.