Сегодня днем, 12 июля (четверг), в период с 13 до 21 часа по западной половине, а в течение суток 13 июля (пятница) на большей части территории ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. В дневные часы 13 июля в отдельных районах ожидается град. В Минске сегодня в период с 19 до 23 часов ожидается гроза. В течение суток 13 июля грозовая обстановка сохранится, местами по городу ожидаются сильные ливни.

Оранжевый уровень опасности.