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  1 июля (воскресенье) ночью по востоку страны пройдут сильные дожди, днем во многих районах республики ожидаются продолжительные сильные дожди. В Минске: днем 1 июля (воскресенье) в городе ожидается продолжительный сильный дождь.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 30.06.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32460

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