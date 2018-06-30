1 июля (воскресенье) ночью по востоку страны пройдут сильные дожди, днем во многих районах республики ожидаются продолжительные сильные дожди. В Минске: днем 1 июля (воскресенье) в городе ожидается продолжительный сильный дождь.

Оранжевый уровень опасности.