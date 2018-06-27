Метеоновости

Прогноз погоды на день 27 июня Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, по южной половине порывистый. Максимальная температура воздуха +23.. +28°C. Сегодня в Минске: без осадков. Температура воздуха утром +16..+19°C, днем +24.. +26°C, вечером +20..+23°C.

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▪ Опубликовано 27.06.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32445 | Новости в RSS.

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