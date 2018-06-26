Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 26 июня Переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +18.. +23°С, по востоку до +25°С. В Минске сегодня: кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%). Температура воздуха: утром +13..+16°С, днем +21..+23°С, вечером +17..+19°С.

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▪ Опубликовано 26.06.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32439 | Новости в RSS.

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