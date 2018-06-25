Погоду будет определять неустойчивая воздушная масса

26 июня погоду Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса балтийского происхождения. Ожидается переменная облачность. Ночью местами, преимущественно по западу страны, днем на большей части территории кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +5..+11°С, во второй половине дня повысится до +19..+25°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

27-28 июня республика будет находиться под влиянием теплой воздушной массы, поступающей с территории Украины, в южных районах страны скажется влияние фронтальных разделов.

27 июня преимущественно без осадков, лишь по юго-западу местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер северо-восточный, умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем от +22°С по северо-западу до +29°С по юго-востоку страны.

28 июня преимущественно без осадков, только по югу в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем +24..+30°С.