Метеоновости
На некоторых участках рек будет наблюдаться рост уровней воды
По состоянию на 25 июня на большинстве рек отмечаются колебания уровней воды с интенсивностью 1-15 см за сутки.
На Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.
Температура воды в водных объектах страны несколько понизилась и составляет +12..+21°С.
В ближайшие дни на некоторых участках рек будет наблюдаться рост уровней воды, температура воды в реках и водоемах повысится.
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▪ Опубликовано 25.06.18 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32437
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