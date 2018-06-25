На некоторых участках рек будет наблюдаться рост уровней воды

По состоянию на 25 июня на большинстве рек отмечаются колебания уровней воды с интенсивностью 1-15 см за сутки.

На Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в водных объектах страны несколько понизилась и составляет +12..+21°С.

В ближайшие дни на некоторых участках рек будет наблюдаться рост уровней воды, температура воды в реках и водоемах повысится.