Прогноз погоды на день 22 июня

Облачно с прояснениями. По восточным, а утром и по центральным районам кратковременные дожди. По востоку грозы, в отдельных районах сильные ливни. Ветер западный умеренный, при грозах местами шквалистое усиление до сильного порывистого. Максимальная температура воздуха +17.. +22°С; по востоку +23.. +28°С. В Минске сегодня: утром кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), днем без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха: утром +14..+16°С, днем +18..+20°С, вечером +13..+15°С.