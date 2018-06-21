 

Метеоновости

  22 июня (пятница) ночью и утром на большей части территории, днем по востоку страны ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске ночью и утром ожидается гроза. При грозе усиление ветра порывами до 14 м/с.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 21.06.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32427

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