Беларусь будет находиться под влиянием активного атмосферного фронта

22 июня территория Беларуси будет находиться под влиянием активного атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, а днем по востоку страны пройдут кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах ожидаются сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах местами сильный шквалистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10..+16°С, во второй половине дня повысится до +17..+22°С; теплее будет по востоку республики ночью +17..+19°С, днем +23..+28°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем интенсивно расти.

23 июня восточные районы Беларуси останутся в зоне малоподвижной фронтальной системы, днем на западную часть республики распространится неустойчивая воздушная масса с Балтики. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по юго-востоку, а днем на большей части территории республики пройдут дожди, утром и днем в отдельных районах по юго-востоку сильные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, по юго-востоку до +14°С, максимальная днем +13..+19°С, по юго-западу до +21°С.

24 июня республика останется под влиянием фронтальных систем. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, по северо-востоку в отдельных районах сильные дожди. Днем местами грозы. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+11°С, максимальная днем +14..+21°С.