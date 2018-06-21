Метеоновости

Прогноз погоды на день 21 июня Увеличение облачности. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +24.. +30°C. В Минске:без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +19.. +21°C, днем +25.. +27°C, вечером +23.. +25°C.

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▪ Опубликовано 21.06.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32424 | Новости в RSS.

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