Метеоновости
На реках будут наблюдаться колебания уровней воды
По состоянию на 20 июня на отдельных участках Западной Двины, Немана, Днепра, Березины и Сожа наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-16 см, обусловленный выпавшими осадками. Спад уровней воды и ровный их ход наблюдается на Вилии, притоках Западного Буга и Припяти.
На Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.
Температура воды в реках и водоемах составляет +15..+25°С.
В ближайшие дни на реках будут наблюдаться колебания уровней воды.
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▪ Опубликовано 20.06.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32421
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