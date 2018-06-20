На реках будут наблюдаться колебания уровней воды

По состоянию на 20 июня на отдельных участках Западной Двины, Немана, Днепра, Березины и Сожа наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-16 см, обусловленный выпавшими осадками. Спад уровней воды и ровный их ход наблюдается на Вилии, притоках Западного Буга и Припяти.

На Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах составляет +15..+25°С.

В ближайшие дни на реках будут наблюдаться колебания уровней воды.