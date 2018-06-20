Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 20 июня. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха днем +21..+27°С. В Минске сегодня: без осадков. Температура воздуха: утром +15..+17°С, днем +22..+24°С, вечером +18..+20°С.

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▪ Опубликовано 20.06.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32420 | Новости в RSS.

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