Тепло и преимущественно без осадков

20 июня Беларусь будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами слабый туман. Ветер западный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +11..+17°С, во второй половине дня повысится до +21..+27°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

21 июня в основном республика будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, днем ожидается поступление теплых воздушных масс с юго-запада Европы. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по западу страны возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, южный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +23..+29°С, по югу до +31°С.

22 июня погодные условия в Беларуси будет определять активный атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на западный, умеренный, при грозах шквалистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +15..+21°С; по юго-востоку ночью +18..+20°С, днем +22..+26°С.

Внимание! 20-21 июня по западу Беларуси сохранится высокая, в отдельных районах чрезвычайная, пожарная опасность. Находясь на природе, будьте осторожны с огнем!