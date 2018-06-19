Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 19 июня Переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер западный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха от +22°C по северо-западу до +30°C по юго-востоку страны. В Минске возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 30-40%). Ветер западный умеренный. Температура воздуха утром +17..+19°C, днем +25..+27°C, вечером +21..+23°C.

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▪ Опубликовано 19.06.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32416 | Новости в RSS.

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