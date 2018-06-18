Завтра тепло, в отдельных районах кратковременные дожди

19 июня погоду Беларуси будет определять малоактивный атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Утром местами слабый туман. Ветер ночью слабый, днем западный, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +12..+18°С, максимальная - днем составит от +22°С по северо-западу страны до +30°С по юго-востоку. Атмосферное давление существенно не изменится.

20 июня республика будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Будет преобладать сухая погода. Ветер западный умеренный, ночью по северу, днем во многих районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+18°С, максимальная днем +20..+26°С, по югу до +28°С.

21 июня в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем ожидается поступление теплых воздушных масс с юго-запада Европы. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по юго-западу республики возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, южный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +23..+29°С, по югу до +31°С.