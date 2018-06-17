Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 17 июня Облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +20 ..+25°С, местами до +25°С. В Минске сегодня: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха: утром +15.. +17°С, днем +21.. +23°С, вечером +18.. +20°С.

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▪ Опубликовано 17.06.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32412 | Новости в RSS.

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