Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы

16 июня погодные условия по восточной половине Беларуси будет формировать малоподвижный атмосферный фронт, по западу скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории Минской, Гомельской, Могилевской и Витебской областей дожди, в отдельных районах по восточной половине грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +11..+17°С, во второй половине дня повысится до +15..+21°С, по юго-западу +22..+26°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

17-18 июня погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе и малоподвижный атмосферный фронт, расположившийся в восточной части страны.

17 июня местами, преимущественно по восточной половине страны, пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +20..+27°С.

18 июня местами по республике ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+17°С, максимальная днем +22..+28°С.