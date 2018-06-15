На реках будут отмечаться небольшие колебания уровней воды

В истекший период (11-14 июня) на реках сохранялся спад уровней воды, в результате чего на Днепре у г. и Березине у г. Светлогорск уровни воды опустились ниже отметок, лимитирующих судоходство.

По состоянию на 15 июня на реках наблюдается в основном спад уровней воды и ровный их ход, однако на отдельных их участках выпавшие осадки обусловили рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-11 см.

На Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах составляет +14..+24°С.

В ближайшие дни на реках будут отмечаться небольшие колебания уровней воды.