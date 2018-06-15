Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 15 июня. Облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-восточной половине дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +16 +22°С, по западу до +25°С. В Минске сегодня: Возможен небольшой дождь (вероятность осадков 30-40%). Температура воздуха: утром +14.. +16°С, днем +17.. +19°С, вечером +15.. +17°С.

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▪ Опубликовано 15.06.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32406 | Новости в RSS.

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