Погоду обусловит теплая неустойчивая воздушная масса

15 июня погодные условия на территории Беларуси будет формировать теплая неустойчивая воздушная масса, по юго-востоку скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по юго-восточной половине республики ожидаются дожди, в отдельных районах грозы. Ночью местами по Гомельской и Могилевской областям сильные дожди. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +11..+17°С, во второй половине дня повысится до +17..+23°С, по западу до +25°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

16 июня погоду будет формировать малоподвижный фронтальный раздел. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +18..+25°С, по юго-востоку до +27°С.

17 июня погоду обусловит теплая неустойчивая воздушная масса, смещающаяся с территории Украины. В отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +21..+28°С.