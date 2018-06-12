Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления

13 июня погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, ночью и утром в крайних южных районах страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в крайних южных районах небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10..+16°С, во второй половине дня повысится до +20..+26°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

14 июня погоду обусловит область повышенного атмосферного давления и теплая неустойчивая воздушная масса. В отдельных районах страны возможны кратковременные дожди, днем грозы. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем от +19°С по северо-востоку до +27°С по югу страны.

15 июня республика останется в поле повышенного атмосферного давления, по юго-западу страны скажется влияние атмосферного фронта. Преимущественно без осадков, лишь в крайних юго-западных районах страны возможны кратковременные дожди, днем грозы. Ветер восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +21..+28°С.