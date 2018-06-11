Метеоновости
Сегодня 11 июня (понедельник) в период с 14.30 до 21 часа по западной половине республики ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град и сильные ливни. Неблагоприятные явления сохранятся в первую половину ночи 12 июня.
В Минске сегодня 11 июня (понедельник) в период с 20 до 23 часов ожидается гроза.
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▪ Опубликовано 11.06.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32392
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