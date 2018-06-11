Метеоновости
Прогноз на день 11 июня
Переменная облачность. По западной половине кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах сильные дожди, возможен град. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +24.. +30°C.
В Минске: во второй половине дня возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%), гроза. Температура воздуха утром +16.. +18°C, днем +26.. +28°C, вечером +21 ..+23°C.
Поделиться новостью «Прогноз на день 11 июня»
▪ Опубликовано 11.06.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32386 | Новости в RSS.
▪ Условия републикации «Прогноз на день 11 июня».
Новости на старой версии сайта: Прогноз на день 11 июня.