Прогноз на день 11 июня

Переменная облачность. По западной половине кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах сильные дожди, возможен град. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +24.. +30°C.

В Минске: во второй половине дня возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%), гроза. Температура воздуха утром +16.. +18°C, днем +26.. +28°C, вечером +21 ..+23°C.