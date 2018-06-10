Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 10 июня Переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха температура воздуха от +19 °С по северо-востоку до +30 °С по юго-западу страны. В Минске сегодня: без осадков. Температура воздуха: утром +15.. +17°С, днем +23.. +25°С, вечером +19.. +21°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 10 июня»

▪ Опубликовано 10.06.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32385 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 10 июня».

Новости на старой версии сайта: Прогноз погоды по Беларуси на день 10 июня.