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Штормовое гидрологическое оповещение об опасном явлении

В ближайшие дни на Днепре у г. Речица уровень воды опустится ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.


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▪ Опубликовано 08.06.18 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32383

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