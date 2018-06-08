Метеоновости
Штормовое гидрологическое оповещение об опасном явлении
В ближайшие дни на Днепре у г. Речица уровень воды опустится ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.
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▪ Опубликовано 08.06.18 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32383
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