Ожидается преимущественно без осадков погода

9 июня погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку Могилевской области небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+14°С, по северо-востоку +3..+7°С; во второй половине дня повысится до 18..+24°С, в юго-западных районах +25..+28°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

10 июня республика окажется под влиянием северного антициклона, перемещающегося с Рижского залива на Смоленскую область. Ожидается преимущественно без осадков погода. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, по северо-востоку +4..+6°С; максимальная днем +18..+25°С, по юго-западу +26..+28°С.

11 июня погоду в стране будет формировать теплая западная периферия антициклона, отходящего на юг центральной части европейской России. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по юго-западу и северу республики возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +22..+28°С, по юго-западу +29..+30°С.

Внимание! В связи с длительным периодом сухой погоды в лесах республики сохраняется высокая пожарная опасность. Находясь на природе, будьте осторожны с огнем!