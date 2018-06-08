Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 8 июня Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по северным районам страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха от +19°С по северо-востоку до +27°С. В Минске сегодня: без осадков. Температура воздуха: утром +14.. +16°С, днем +21.. +23°С, вечером +16.. +18°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 8 июня»

▪ Опубликовано 08.06.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32380 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 8 июня».

Новости на старой версии сайта: Прогноз погоды по Беларуси на день 8 июня.