Прогноз погоды на день 7 июня

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром по северо-востоку небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +16.. +22°С. В Минске сегодня: без осадков. Температура воздуха: утром +10.. +12°С, днем +17.. +19°С, вечером +13.. +15°С.