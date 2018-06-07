Метеоновости
Прогноз погоды на день 7 июня
Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром по северо-востоку небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +16.. +22°С. В Минске сегодня: без осадков. Температура воздуха: утром +10.. +12°С, днем +17.. +19°С, вечером +13.. +15°С.
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▪ Опубликовано 07.06.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32376 | Новости в RSS.
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