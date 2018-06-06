Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков

7 июня Беларусь будет находиться во власти антициклона. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +2..+8°С, в отдельных районах на почве ожидаются заморозки до 0..-2°С; во второй половине дня температура повысится до +16..+22°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

8-9 июня республика в основном будет оставаться в поле повышенного давления, и только в северных и северо-восточных районах страны скажется влияние атмосферного фронта.

8 июня преимущественно без осадков, лишь утром и днем по крайнему северу и северо-востоку республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем от +20°С по северу до +28°С по югу страны.

9 июня преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Витебской области возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +18..+25°С, по югу +26..+28°С.

Внимание! В связи с длительным периодом сухой погоды в лесах республики сохранится высокая пожарная опасность. Находясь на природе, будьте осторожны с огнем!