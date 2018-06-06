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Штормовое гидрологическое предупреждение об опасном явлении

В ближайшие дни на Соже у г. Гомель уровень воды опустится ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.


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▪ Опубликовано 06.06.18 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32373

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