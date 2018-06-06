Прогноз погоды на день 6 июня

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку республики небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха +14.. +20°C. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер северо-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +6..+8°C, днем +16.. +18°C, вечером +14..+16°C.