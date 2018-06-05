Прохладно и преимущественно без осадков

6 июня погоду Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе северных широт, лишь днем в северо-восточных регионах страны скажется влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северо-востоку республики небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +2..+8°С, на торфяниках Полесья местами ожидаются заморозки до 0..-2°С; во второй половине дня температура повысится до +14..+20°С. Атмосферное давление будет расти.

7 июня Беларусь будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в прохладной воздушной массе. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, в отдельных районах на почве слабые заморозки до 0..-2°С; максимальная температура днем +18..+24°С.

8 июня республика будет оставаться в поле повышенного давления, и только в северных и северо-восточных районах страны погоду будет формировать атмосферный фронт. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем по северу и северо-востоку республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем от +19°С по северу до +27°С по югу страны.

Внимание! В связи с преобладанием сухой погоды в лесах республики сохраняется высокая пожарная опасность. Находясь на природе, будьте осторожны с огнем!