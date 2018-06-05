Метеоновости
В ближайшие сутки на реках сохранится спад уровней воды
По состоянию на 5 июня на реках наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-9 см.
На Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.
Температура воды в реках и водоемах составляет +15..+24°С.
В ближайшие сутки на реках сохранится спад уровней воды, в результате чего на Днепре у г. Жлобин уровень воды опустится ниже отметки, лимитирующей судоходство.
К концу текущей недели уровни воды на Днепре у г. Речица и Соже у г. Гомель достигнут отметок, лимитирующих судоходство.
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▪ Опубликовано 05.06.18 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32367
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