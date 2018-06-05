В ближайшие сутки на реках сохранится спад уровней воды

По состоянию на 5 июня на реках наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-9 см.

На Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах составляет +15..+24°С.

В ближайшие сутки на реках сохранится спад уровней воды, в результате чего на Днепре у г. Жлобин уровень воды опустится ниже отметки, лимитирующей судоходство.

К концу текущей недели уровни воды на Днепре у г. Речица и Соже у г. Гомель достигнут отметок, лимитирующих судоходство.