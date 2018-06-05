Метеоновости
В отдельных районах на почве ожидаются заморозки.
В ночные и утренние часы 6 июня (среда) на торфяниках Полесья, а 7 июня (четверг) в отдельных районах страны на почве ожидаются заморозки до 0, -2°С.
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▪ Опубликовано 05.06.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32365 | Новости в RSS.
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