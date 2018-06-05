 

Метеоновости

  Сегодня 5 июня (вторник) в период с 12 до 18 часов на большей части территории республики и в Минске ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с, по северо-восточной половине страны грозы, в отдельных районах град. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 05.06.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32364

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