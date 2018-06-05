Сегодня 5 июня (вторник) в период с 12 до 18 часов на большей части территории республики и в Минске ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с, по северо-восточной половине страны грозы, в отдельных районах град. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня.

Оранжевый уровень опасности.