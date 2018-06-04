 

Метеоновости

  Сегодня 4 июня (понедельник) в период с 15.30 до 21 на большей части территории республики и в Минске ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град, сильные ливни.

Оранжевый уровень опасности.


Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»

▪ Опубликовано 04.06.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32360

Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».

 → ВСЕ НОВОСТИ 

 

 

 

 

 

Новости на старой версии сайта: Предупреждение о неблагоприятном явлении.

 

 

 

 