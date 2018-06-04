Сегодня 4 июня (понедельник) в период с 15.30 до 21 на большей части территории республики и в Минске ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град, сильные ливни.

Оранжевый уровень опасности.